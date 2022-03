Attraverso i social Barbara D’Urso ha condiviso un messaggio che sembra essere una chiara frecciatina contro Alfonso Signorini.

Clima teso tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini? In diretta tv i due hanno più volte manifestato la loro reciproca stima ma in tanti, attraverso i social, non hanno potuto fare a meno di notare un retweet della conduttrice che sembra essere un’evidente frecciatina contro il collega. “Lei portando mueve la colita in diretta in prima serata su Italia1 ha realmente cancellato sei mesi di GF Vip”, si legge nel messaggio scritto da un utente e condiviso dalla conduttrice.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso: la frecciatina a Signorini

Secondo indiscrezioni non correrebbe buon sangue tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini e, nonostante i due si siano detti parole di reciproca stima, la conduttrice ha scagliato una frecciatina contro il collega conduttore attraverso i social. Si sarà trattato di una svista? In tanti tra i fan credono proprio di no.

Barbara D’Urso è la nuova conduttrice de La Pupa e il Secchione e al suo fianco, in qualità di giudici del programma, ha voluto Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia (che però è risultata positiva al Covid a poche ore dall’inizio del programma). In tanti si chiedono quali saranno gli sviluppi di questa nuova edizione dello show e, soprattutto, se la conduttrice riuscirà a conquistare un buon punteggio in fatto di share.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG