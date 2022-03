L’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha replicato contro chi l’ha definita la “lavapiatti” del Grande Fratello Vip 6.

Manila Nazzaro è stata eliminata a un passo dalla finale del GF Vip e la showgirl si è vista costretta a replicare contro chi l’ha definita la “lavapiatti” del reality show per la sua tendenza a voler sistemare sempre la cucina. “Pensano di offendermi chiamandomi ‘lavapiatti’?” ha scritto su Twitter, e ancora: “Rispettare e darsi da fare nei confronti di tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili e io sono orgogliosa di essere così”.

Manila Nazzaro

Manila Nazzaro replica alle critiche

Manila Nazzaro ha dichiarato di non essere offesa dall’esser stata chiamata “lavapiatti” e, attraverso i social, ha ribadito di essere orgogliosa di se stessa e del suo modo di fare.

Durante la sua partecipazione al GF Vip Manila Nazzaro ha aperto il suo cuore al pubblico televisivo e ha confessato alcuni retroscena riguardanti la sua vita privata, come il doloroso aborto subito alcuni mesi fa (quando aspettava un figlio insieme al compagno, Lorenzo Amoruso). La showgirl, nonostante l’addio al programma, si è detta fiera del percorso fatto e in tanti sperano di vederla presto di nuovo in tv.

