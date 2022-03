Antonella Elia è risultata positiva al Coronavirus a poche ore dalla messa in onda de La Pupa e il Secchione.

Giunta agli studi Mediaset Antonella Elia si è sottoposta a un tampone ed è risultata positiva al Coronavirus. La showgirl dunque ha lasciato gli studi televisivi e ha fatto sapere che non sa se sarà presente alla prima puntata de La Pupa e il Secchione, per cui avrebbe dovuto svolgere il ruolo di giudice.

“Sono in una situazione un poco bizzarra, sono arrivata agli studi e ne sto altrettanto velocemente uscendo”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Non so se farò La Pupa e il Secchione, forse, chissà”.

Secondo indiscrezioni la produzione de La Pupa e il Secchione sarebbe già alla ricerca di un vip che possa sostituire Antonella Elia a La Pupa e il Secchione ma, al momento, sulla questione non vi sono conferme. La showgirl si trova in isolamento a causa della sua positiva al Coronavirus, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Poche ore fa si è sparsa la voce che anche Paola Caruso avrebbe dovuto rinunciare a prendere parte al programma: la showgirl ha infatti accusato un attacco allergico e per questo è stata portata in ospedale.

