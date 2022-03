Paolo Bonolis ha scritto una dedica a Sonia Bruganelli sui social, ma ha finito per essere travolto da una bufera.

In vista della finale del GF Vip 6 Paolo Bonolis ha pubblicato una tenera dedica a sua moglie Sonia Bruganelli sui social. Il messaggio del conduttore ha scatenato un putiferio, e molti credono che sia stata la stessa Sonia Bruganelli a scriverlo.

“Sarò sempre orgoglioso di te. Ricordalo. Sei su Mediaset Infinity con un programma (I libri di Sonia, ndr) che hai voluto a tutti costi, sei un’opinionista al GF con le pal..e, sei una mamma bravissima e una produttrice fantastica. Ti auguro di accendere di nuovo le tue emozioni anche in altri settori della tua vita. Nel frattempo puoi sempre contare su di me. Paolo”, si legge nel messaggio.

Paolo Bonolis: la dedica a Sonia Bruganelli

Un post di Paolo Bonolis sui social ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. In molti credono infatti che la dedica del conduttore a sua moglie non sia stata scritta da lui, bensì dalla stessa Sonia Bruganelli.

“Bruganelli, ti scrivi i post da sola? Ma chi ti sopporta, sei pessima in tutto”, ha scritto un utente tra i commenti al post del conduttore, mentre un altro ha aggiunto: “Ma figurati se Paolo scriverebbe tutto questo! A lui non piacciono per niente i social… sono complimenti che si fa la moglie stessa”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

