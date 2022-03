Attraverso i social Fabrizio Corona ha deriso la sua ex, Sophie Codegoni, e il suo nuovo compagno, Alessandro Basciano.

La liaison sbocciata tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non ha convinto Fabrizio Corona, che sui social si è mostrato mentre canzonava l’ex corteggiatrice e la sua nuova fiamma in compagnia della fidanzata, Sara Barbieri.

Nelle ultime ore Basciano e Sophie hanno mostrato via social il tatuaggio che entrambi hanno fatto all’interno della bocca e, imitando la loro espressione insieme alla fidanzata modella, Corona ha scritto nelle sue stories: “Quando lo compri su Amazon” e “Quando ti arriva a casa”. L’ex Re dei paparazzi ha anche aggiunto: “In 25 anni quante copie malriuscite… durate qualche primavera”.

Fabrizio Corona contro Sophie e Basciano

Fabrizio Corona non nutre una particolare simpatia per Alessandro Basciano e, attraverso i social, non ha perso occasione per prendere in giro il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni, che secondo lui non sarebbe alla sua altezza.

“Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto Basciano, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me e altra gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere figli. Lei ha una carriera e lui non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui”, ha recentemente dichiarato Corona sul conto di Sophie e Basciano. I due replicheranno alle parole dell’ex Re dei paparazzi nei loro confronti?

