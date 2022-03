Fabrizio Corona ha stroncato la liaison sbocciata tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al GF Vip.

Nei giorni scorsi è emerso che Sophie Codegoni abbia avuto una liaison con Fabrizio Corona alcuni mesi fa e, attraverso le pagine di Chi, lo stesso ex Re dei paparazzi ha commentato la vicenda e stroncato la relazione instaurata da Sophie e Alessandro Basciano all’interno della Casa del GF Vip. Secondo l’ex Re dei paparazzi, Basciano non sarebbe all’altezza dell’influencer:

“Deve avere una mentalità da grande e lasciare spazio a Sophie, altrimenti rischia di soffocarla”, ha affermato, e ancora: “Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi o avere figli. Lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui“.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona contro Alessandro Basciano

Fabrizio Corona è convinto che Alessandro Basciano non sia in grado di portare avanti la relazione con Sophie Codegoni una volta uscito dal GF Vip. A tal proposito l’ex Re dei paparazzi ha ammesso: “Uno che perde la testa con Alex Belli, come ha fatto Basciano, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo?”, e ancora: “Sophie non potrà portarsi dietro lui, non potranno essere una coppia mediatica, non sono la Salemi e Pretelli”.

Mentre nella casa del GF Vip lo stesso Basciano si è sfogato per aver saputo della liaison tra Sophie e Corona solo nei giorni scorsi, in tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare o se si concluderà in un nulla di fatto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG