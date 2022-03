Continua a tenere banco la notizia della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, su cui sono emersi nuovi retroscena.

Mentre Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito le voci in circolazione in merito alla loro presunta crisi, il rumor è stato arricchito di dettagli da parte del settimanale Oggi: secondo il magazine alla base della crisi tra i due vi sarebbe il desiderio – non corrisposto – di un figlio, mentre “l’altra donna”, Noemi Bocchi, si sarebbe chiusa nel massimo riserbo dopo le voci circolate sul suo conto e su quello dell’ex Capitano della Roma.

Francesco Totti Ilary Blasi

Ilary Blasi e Francesco Totti: i retroscena sulla crisi

Secondo il settimanale Oggi Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero vissuto un periodo di crisi per quel desiderio – non celato – dell’ex Capitano di avere un quarto figlio (desiderio al quale Ilary si sarebbe opposta per ragioni di carriera). Il settimanale ha anche fatto sapere che dopo esser stata travolta dal gossip Noemi Bocchi – la donna a cui è stata attribuita una presunta liaison con l’ex Capitano – si sarebbe chiusa nel massimo riserbo, nonostante sui social abbia ricevuto decine e decine di minacce da parte dei fan dell’ex calciatore.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e, per scacciare ancora una volta le voci di una crisi, Totti e Ilary si sono mostrati sereni e sorridenti durante una passeggiata a Roma immortalata dal settimanale Chi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG