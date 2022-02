Mentre le voci su una presunta rottura tra Totti e Ilary si fanno sempre più insistenti, Dagospia ha svelato chi sarebbe la nuova fiamma del campione.

Secondo Dagospia Francesco Totti frequenterebbe già da alcuni mesi Noemi Bocchi, una splendida modella laureata in economia e appassionata di calcio, che sarebbe stata avvistata allo stadio Olimpico “a distanza di sicurezza” dall’ex Capitano che, nel frattempo, non ha confermato né smentito le voci che lo vorrebbero ormai separato da Ilary Blasi. Dagospia ha anche pubblicato alcune foto della ragazza, bionda e bellissima esattamente come Ilary.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Dopo aver pubblicato lo scoop riguardante la presunta rottura di Francesco Totti e di sua moglie Ilary Blasi, Dagospia ha fatto sapere anche che l’ex Capitano starebbe frequentando da alcuni mesi la bellissima Noemi Bocchi, che sarebbe stata presente allo stadio Olimpico per assistere alla partita Roma-Genoa e sarebbe stata seduta sugli spalti poco distante dallo stesso Francesco Totti (ma non abbastanza per far sì che il rumor non prendesse piede). Nelle ultime ore Ilary Blasi ha postato sui social la sua “linguaccia” ai pettegolezzi, ma al momento né lei né Totti hanno smentito le voci in circolazione.

