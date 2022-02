Valerio Scanu ha scagliato una frecciatina contro il collega Achille Lauro, vincitore a Una voce per San Marino.

Achille Lauro ha trionfato a Una voce per San Marino e, pertanto, sarà a pieno diritto uno dei concorrenti dell’Eurovision Song Contest. A Oggi è un altro giorno Pino Strabioli ha fatto i complimenti al cantante per il risultato raggiunto, mentre Valerio Scanu – ospite fisso dello show – gli ha scagliato una frecciatina: “Ognuno ha i propri gusti, a me invece piace la musica“, ha detto.

Valerio Scanu

Achille Lauro: la frecciatina di Valerio Scanu

A quanto pare Scanu non apprezza particolarmente la musica di Achille Lauro e infatti a Oggi è un altro giorno ha risposto lapidario a Pino Strabioli, che aveva lodato il cantante di Rolls Royce affermando: “Sono contento abbia vinto a San Marino.Proprio mi piace Achille, che devo fare?“. Achille Lauro ha trionfato a Una voce per San Marino e per questo sarà uno dei concorrenti dell’Eurovision Song Contest.

La questione ha sollevato non poche polemiche visto che il cantante si troverà a dover competere con i suoi connazionali Mahmood e Blanco, che hanno trionfato a Sanremo 2022. Anche quest’anno l’Italia riuscirà a trionfare al prestigioso concorso canoro? (Un anno fa all’Eurovision avevano vinto i Maneskin).

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG