Antonella Elia, ex opinionista del GF Vip, ha tuonato contro alcuni concorrenti della sesta edizione del programma.

Di ritorno da una vacanza alle Mauritius con il fidanzato Pietro Dalle Piane, Antonella Elia ha rilasciato un’intervista a Chi in merito ai concorrenti della sesta edizione del reality show e in particolare si è scagliata contro Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. Per quanto riguarda l’ex moglie di Pippo Baudo la Elia ha detto: “Ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende a Lulù, a Miriana, quella non è libertà: l’ho vista come una donna che non ama le donne… Come dicevano a me”, ha tuonato.

Antonella Elia contro i concorrenti del GF Vip 6

Antonella Elia non è tipa da mandarle a dire e infatti al settimanale Chi ha criticato apertamente alcuni concorrenti del GF Vip 6, compreso il triangolo formato da Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. “Meno male che non ero opinionista, altrimenti chissà cosa avrei detto. Il triangolo Belli-Delia-Soleil mi fa orrore, sono all’antica. E non capisco gli altri che hanno fatto le comparse”, ha precisato lapidaria.

La showgirl è da poco rientrata da una vacanza alle Mauritius con il fidanzato, Pietro Dalle Piane, con cui si vocifera che presto o tardi convolerà addirittura a nozze. Sarà vero? In tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più, ma sulla questione al momento tutto tace.

