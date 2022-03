Un messaggio di Francesco Oppini ha riacceso le speranze dei fan in merito alla sua amicizia con Tommaso Zorzi.

Dopo l’esperienza del GF Vip 5 Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono persi di vista e per mesi si è vociferato che i due avessero litigato. Nelle scorse ore il figlio di Alba Parietti ha postato sui social una foto in cui è ritratto con l’influencer e nella didascalia all’immagine ha scritto “friendship”. Si tratta del segno di una rinnovata complicità con Zorzi?

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: il rapporto

Non è dato sapere con certezza come stiano oggi le cose tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, quel che è certo è che il figlio di Alba Parietti ha voluto dedicare un tenero messaggio al suo ex compagno di avventura, con cui ha condiviso parte del suo percorso nella casa del GF Vip. In tanti sperano di rivedere presto i due insieme, ma solo qualche mese fa – ospite a Verissimo – Zorzi aveva confessato:

“Non c’è alcun rapporto. Non c’è astio né rancore ma non ci sentiamo da quest’estate. Sicuramente è una chiamata che devo fare. Non rinnego il bene. A volte i rapporti si congelano, comunque non ci parliamo oggi”.

