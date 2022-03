Secondo i rumor in circolazione sarebbe presente una nuova fiamma al fianco di Dayane Mello.

Dayane Mello ha un nuovo amore, e non si tratterebbe di Andrea Turino (con cui era stata avvistata alcuni mesi fa e con cui la storia sarebbe già naufragata). Stando a quanto riporta Whoopsee, la modella sarebbe stata avvistata al fianco di Alberto Franceschini, imprenditore e modello che è già stato legato a un’altra vip famosa.

Dayane Mello: il fidanzato

Nuovo amore in vista per Dayane Mello? Secondo i rumor più insistenti la modella sarebbe stata avvistata in tenera compagnia di Alberto Franceschini, l’imprenditore già balzato agli onori delle cronache per una liaison avuta con Alice Campello (prima che lei incontrasse Alvaro Morata).

Al momento Dayane non ha confermato né smentito le voci in circolazione, ma in tanti sperano di sapere se si sia fidanzata o meno. La modella – madre di una bambina avuta insieme al collega Stefano Sala – negli ultimi anni ha vissuto numerose liaison sentimentali, ma nessuna di queste è durata più di qualche mese. Di recente Dayane è balzata agli onori delle cronache per aver deciso di non invitare la sua ex migliore amica, Rosalinda Cannavò, alla sua festa di compleanno.

