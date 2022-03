Mara Venier ha svelato la sua opinione sulla conduzione del collega Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

Da ben 3 edizioni Alfonso Signorini è il padrone di casa al Grande Fratello Vip e, intervistata dal suo settimanale, Mara Venier ha commentato l’operato del celebre collega affermando: “Eravamo una coppia formidabile e senza pensieri. Ora anche lui, che è alla conduzione del GF Vip, sa com’è. Però è di una bravura, è pazzesco, ma io lo sapevo”, ha dichiarato la conduttrice, che più volte in passato ha collaborato con il conduttore.

Mara Venier

Mara Venier: Alfonso Signorini al GF Vip

Mara Venier ha sottolineato la sua enorme ammirazione nei confronti di Alfonso Signorini, suo storico ex collega e padrone di casa al GF Vip, uno degli show di punta dei canali Mediaset. La conduttrice ha svelato a Chi anche quali sarebbero le sue intenzioni verso Domenica In, a cui più volte si è detta intenzionata a dire addio.

“Ho detto che quest’anno è l’ultimo, la verità è che il mio punto debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione”, ha spiegato la conduttrice. Dunque esiste la possibilità di vederla ancora all’interno del suo celebre programma?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG