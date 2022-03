Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli si sarebbero detti addio, e il cantante sarebbe stato avvistato mentre baciava un’altra.

Nei giorni scorsi Blanco ha affermato che lui e la fidanzata Giulia Lisioli stessero vivendo un periodo di “alti e bassi” e, nelle ultime ore, sui social è emerso un video dove si vede il vincitore di Sanremo 2022 baciare un’altra ragazza (che, stando a quanto riporta Fanpage, sarebbe una ballerina di nome Martina Valdes). Al momento sulla questione il cantante ha preferito non rompere il silenzio.

Blanco

Blanco e Giulia Lisioli si sono lasciati

Sta facendo il giro dei social un video dove si vede Blanco baciare una ragazza nella discoteca The Club di Milano e molti credono che il cantante e la storica fidanzata Giulia Lisioli si siano detti addio. Proprio la Lisioli avrebbe cancellato dai social tutte le foto in cui era ritratta in compagnia del vincitore di Sanremo 2022 e, in una delle sue ultime interviste, Blanco non aveva fatto segreto di stare vivendo un periodo di crisi con la fidanzata.

Dopo l’avvistamento in discoteca il cantante romperà il silenzio sulla questione? In tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più, ma Blanco è sempre stato piuttosto riservato in merito alla sua vita privata.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG