Blanco, il bacio con Mahmood: “Ma abbiamo anche litigato”

Sul palco di Sanremo 2022 Blanco e Mahmood hanno conquistato il pubblico con il loro brano – Brividi – e con l’alchimia evidente che si è creata tra loro. In un’intervista a Rai Radio 2 Blanco ha svelato per la prima volta alcuni retroscena riguardanti il suo rapporto con il collega.

Mahmood: il bacio a Blanco

Intervistato a Rai Radio 2 Blanco ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Mahmood, con cui al Festival di Sanremo 2022 ha presentato il brano Brividi. I due a quanto pare sarebbero ottimi amici e lo stesso Blanco ha svelato che, prima di salire sul palco di Sanremo, si sarebbero scambiati un bacio. Il cantante ha anche confessato però che non sarebbero mancati dei diverbi con il suo collega, specialmente durante la realizzazione del videoclip dedicato proprio al loro brano.

“Volete una cosa sul video musicale? Posso dirlo, io e lui abbiamo litigato. Perché mi ricordo che volevo buttarmi nell’oceano, volevo proprio farlo e lui no. Quindi per questo abbiamo litigato. Un imprevisto? Prima di salire sul palco ci diamo un bacino tipo quello della buona notte della seria ‘dai andiamo spacchiamo’, ci vogliamo tanto bene ed è straordinario”, ha confessato Blanco. La canzone realizzata da lui e Mahmood ha conquistato il pubblico televisivo e sono in tanti a credere che i due siano tra i papabili vincitori di questa edizione del Festival. Sarà davvero così?