Mahmood: fidanzato, Sanremo, altezza, età, chi è

Di Sebastiano Cascone sabato 8 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Mahmood

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud è nato a Milano il 12 settembre 1992 sotto il segno della Vergine. Ha 27 anni. Ha vinto l'edizione 2019 del 'Festival di Sanremo' con 'Soldi', pezzo che si è classificato al secondo posto all'Eurovision Song Contest.

E' figlio di padre egiziano e mamma sarda. Ha vissuto nel quartiere di Gratosoglio a Milano. E' diplomato al liceo linguistico.

Per tre anni, prima di raggiungere il successo, ha lavorato come cameriere in un bar.

E' alto 180 cm e pesa 71 kg.

L'ultimo singolo porta per titolo 'Rapide'.

A Sanremo, quest'anno, è autore del brano di Elodie, 'Andromeda'.

Non sappiamo se, al momento, il giovane cantautore è fidanzato. Gli sono stati attribuiti flirt con Dardust (smentito) e Lorenzo Tobia Marcucci (mai confermato):

Mahmood: "Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay?. Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza. […] Sono felice e sono fidanzato" (La Confessione, febbraio 2019).

Il suo profilo Instagram @mahmood è seguito da oltre 1 milioni di followers.

Parla benissimo il dialetto sardo e l'arabo.

E' un grande fan dei Pokemon.

Si allena, spesso, per mantenere, in maniera ottimale, la forma fisica.