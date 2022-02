Sanremo 2022: la dedica di Giulia Stabile a Sangiovanni

Sangiovanni si è esibito sul palco dell’Ariston con la sua canzone, Farfalle, e da casa la fidanzata Giulia Stabile ha espresso tutto il suo entusiasmo per il talento del fidanzato.

Sangiovanni a Sanremo: il messaggio di Giulia Stabile

Sul palco dell’Ariston Sangiovanni ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo brano Farfalle, e la fidanzata Giulia Stabile – che da casa non ha perso neanche un minuto della serata – attraverso i social non ha mancato di complimentarsi con lui. “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato”, ha scritto la ballerina nelle sue stories su Instagram. Lei e Sangiovanni si sono conosciuti durante la loro partecipazione a Amici e ben presto sono diventati inseparabili.

Nonostante siano uniti e continuino a sostenersi a vicenda, i due hanno preferito vivere la loro storia d’amore nel massimo riserbo. Alcuni mesi fa Sangiovanni si era sfogato pubblicamente per i continui gossip sul suo conto e su quello della fidanzata e aveva anche confessato di esser stato vittima di critiche e di minacce per ciò che riguarda la sua vita privata. Lui e Giulia Stabile sembrano essere felici e uniti ma i due starebbero vivendo il loro amore “a distanz”a: la ballerina infatti studia a Roma mentre il cantante abita a Milano.