Damiano David svela perché si è commosso a Sanremo: “Grazie a tutti voi”

Dopo la sua esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2022 Damiano David non è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione e lui stesso ha svelato attraverso i social perché quel momento sarebbe stato per lui tanto speciale.

Damiano David: perché si è commosso a Sanremo

A un anno dalla loro vittoria al Festival di Sanremo i Maneskin sono tornati sul palco dell’Ariston e il frontman della band, Damiano David, al termine della sua esibizione non è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione.

Più tardi, attraverso i social, il cantante ha condiviso un messaggio di ringraziamento in cui ha lasciato intendere perché per lui quel momento sia stato tanto speciale: “Grazie a tutti voi che avete compreso il significato ed il peso di questa canzone nella mia vita. Grazie ai miei compagni che la portano sul palco insieme a me. Grazie a Fabrizio Ferraguzzo che l’ha prodotta ed oggi è la nostra spalla, migliore amico e manager”, ha scritto il cantante, che non ha dimenticato di ringraziare anche la fidanzata, Giorgia Soleri, che sarebbe per lui una costante fonte d’ispirazione: “Grazie ad Amadeus che mi ha dato l’occasione di portarla sul palco più importante d’Italia. E grazie a te Giorgia che me l’hai fatta scrivere e vivere. A tutti voi, e alla musica, semplicemente grazie”.

Di recente era circolate voci riguardanti una presunta crisi tra Damiano e la fidanzata Giorgia, ma ancora una volta il cantante ha implicitamente messo a tacere simili indiscrezioni.