Wanda Nara e Icardi ai ferri corti? Lui si è cancellato dai social

In tanti nelle ultime ore non hanno potuto fare a meno di notare che Mauro Icardi si sia cancellato dai social. Secondo indiscrezioni la causa potrebbe essere legata a una nuova crisi con la moglie, Wanda Nara.

Sui social in tanti hanno notato che Mauro cardi si sia cancellato dai social e, ovviamente, hanno iniziato a circolare numerose indiscrezioni riguardanti una sua presunta nuove crisi con la moglie, Wanda Nara, anche se per il momento la questione non ha ricevuto conferme.

Nei mesi scorsi la manager e moglie del calciatore aveva annunciato via social di essere intenzionata a interrompere la loro unione per via del presunto tradimento del marito con la modella Eugenia Suarez. In seguito – dopo che Icardi si è profuso per giorni in scuse e messaggi di pentimento – Wanda Nara ha deciso di perdonarlo. “Se non succede non esiste e se te lo dicono è perché c’è stato un pentimento. Credo nel perdono e nel pentimento. Odio l’orgoglio, le bugie e l’invidia. Non si dovrebbe distruggere una famiglia per queste cose. L’amore di una famiglia è più grande di alcune cose, ci sono sempre persone malintenzionate. Tutto succede per un motivo. E perché ognuno è libero di fare ciò che vuole della propria vita. Se siamo dove siamo, è perché ognuno di noi lo desidera”, aveva dichiarato al Corriere dello Sport in merito al suo perdono.