Enock Barwuah è pronto a fare il grande passo: nei giorni scorsi ha svelato infatti di aver chiesto la mano alla fidanzata, Giorgia Migliorati. A seguire Barwuah ha confessato a Chi quale sarebbe stata la reazione di suo fratello, Mario Balotelli, alla notizia delle sue nozze.

Enock Barwuah si sposa: la reazione di Balotelli

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno annunciato con gioia che presto saranno marito e moglie e per la prima volta l’ex concorrente del GF Vip ha rivelato a Chi alcune retroscena sulla fatidica proposta, che stava architettando già da diversi mesi. Al settimanale di Signorini Barwuah ha svelato anche quale sarebbe stata la reazione del suo famoso fratello, Mario Balotelli, alla notizia delle sue nozze con la storica fidanzata:

“La sua prima reazione è stata richiedermelo per tre volte, pensando che fosse uno scherzo. Poi quando l’ho guardato fisso e gli ho detto: “Mario, è vero”. E lui, commosso, mi ha abbracciato e si è lasciato andare dicendo che era felice, che sono cresciuto, che questo è il momento giusto. Ero orgoglioso di me”, ha ammesso, e ha anche precisato di aver chiesto a lui di fargli da testimone: “Subito dopo gli ho detto che sarà il testimone di nozze, il primo nome è lui, amo mio fratello”. Al momento non è dato sapere quando i due si sposeranno ma i fan sono in trepidante attesa di conoscere tutti i dettagli.