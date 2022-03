Levante ha condiviso via social la prima foto in cui è ritratta insieme a sua figlia, la piccola Alma Futura.

A un mese dalla nascita della sua prima figlia, Alma Futura, Levante ha postato sui social il suo primo scatto in compagnia della bambina. Lo ha fatto a seguito dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e sui social ha scritto a tal proposito: “Rispondiamo con la vita e con il futuro”. La cantante ha voluto dunque celebrare la vita e le nuove generazioni nonostante le immagini più dolorose del conflitto stiano facendo rapidamente il giro del mondo.

Levante: la prima foto con la figlia

Levante ha dato alla luce una bambina, Alma Futura, ma fino ad ora ne ha gelosamente protetto la privacy, evitando di mostrarla in pubblico o ai fan dei social. Nelle ultime ore la cantante ha postato su Instagram una foto – probabilmente realizzata dal suo compagno, Pietro Palumbo – e ha scritto un messaggio per celebrare la vita e il futuro nonostante ciò che in queste ore sta accadendo in Ucraina.

Come lei nei giorni scorsi si sono espressi sull’accaduto anche Elisa, Cesare Cremonini, Simona Ventura e numerosi altri volti del mondo dello spettacolo.

