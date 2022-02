A 10 giorni dalla nascita della figlia, Alma Futura, Levante ha rotto il silenzio su questa magica esperienza e sulla maternità.

Levante si è mostrata sui social mentre era seduta al pianoforte e tra le braccia teneva sua figlia, Alma Futura, nata dall’amore per l’avocato Pietro Palumbo. Nella didascalia alla foto la cantante ha voluto parlare del viaggio magico che la maternità rappresenta per lei: “Ritorno al piano con quattro mani. Con il doppio della vita, con il triplo della fatica… ma che muscoli qui in cima alla montagna”, ha scritto nella didascalia al suo post, che ha fatto il pieno di like.

Levante: la maternità

Levante è più felice che mai di poter stringere tra le braccia sua figlia, Alma Futura, e sui social ha sottolineato quando non consideri la maternità invalidante quanto piuttosto un viaggio di percorrere con gioia e pazienza. “È un viaggio magico e potente che, come tutti i viaggi magici e potenti affatica e sfida la pazienza, la gioia. Ma non è una condizione “invalidante”… è vita vera, ricchezza”, ha precisato la cantante, che ha avuto la sua bambina insieme al compagno, Pietro Palumbo. Lui è da sempre lontano dal mondo dello spettacolo e Levante ha cercato di preservare la sua privacy e proteggere la loro liaison da occhi e orecchie indiscreti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG