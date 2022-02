Levante è finalmente mamma: la cantante e il suo compagno Pietro Palumbo sono diventati genitori di una splendida bambina.

Con enorme gioia Levante ha dato il benvenuto alla sua prima figlia: sui social la cantante ha annunciato la nascita della bambina e ha fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi che le hanno fatto le congratulazioni. Lei e Pietro Palumbo (il compagno avvocato a cui sarebbe legata dal 2020) hanno mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza, ma sui social Levante aveva annunciato di essere incinta con una commovente lettera indirizzata alla sua bambina. “Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo”, aveva scritto la cantante nel suo post.

Levante è diventata mamma: l’annuncio via social

Attraverso un post via social Levante ha annunciato la nascita della sua prima figlia. Nei mesi scorsi la cantante, al secolo Claudia Lagona, si era confessata con il Corriere e aveva ammesso di non aver cercato questa sua prima gravidanza:

“È un momento inaspettatamente bello, mi sento come una matrioska. Maternità è una parola che mi stranisce, perché mi sento sempre figlia. Non ho cercato di diventare madre e ho scoperto tardi di essere incinta, al terzo mese. Avevo paura fosse invalidante, invece ho saltato su e giù dal palco fino a qualche mese fa. Se fosse stato diverso mi sarei buttata giù probabilmente, l’avrei vissuta male. Essere incinta vuol dire che tante cose cambiano e invece io ho cercato di non cambiare nulla intorno a me, mi sono ributtata nella musica”, aveva dichiarato entusiasta a proposito della maternità. Lei e il suo compagno hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata e sull’arrivo della loro prima figlia, ma i tan della cantante sono impazienti di saperne di più.

