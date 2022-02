Per festeggiare San Valentino Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi una cena al ristorante di Alessandro Borghese e, a seguire, hanno confessato che sarebbe stata loro offerta.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il San Valentino 2022 con una romantica cena nel ristorante di Alessandro Borghese e, ovviamente, non hanno mancato di raccontare l’esperienza attraverso le loro stories via social. Ospite a R101 Pierpaolo ha confessato che la cena in questione sarebbe stata offerta a lui e alla fidanzata. “Siamo stati a cena da Alessandro Borghese. Ovviamente gratis. La cena è stata regalata dall’agenzia di Giulia. È vero, abbiamo dei benefici”, ha dichiarato.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi da Alessandro Borghese

A un anno dall’inizio della loro storia d’amore, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno festeggiato insieme un San Valentino all’insegna del romanticismo e del buon cibo e si sono concessi una cena nel ristorante dello chef Alessandro Borghese.

A seguire l’ex velino ha confessato via radio che lui e Giulia non avrebbero sborsato un centesimo per cenare nel sontuoso ristorante: la cena sarebbe stata infatti offerta dall’agenzia che segue l’influencer. La notizia non ha mancato di sollevare qualche polemica da parte dei fan, che hanno visto in questo l’ennesimo “sfoggio di luss”o da parte della coppia.

