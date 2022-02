Attraverso i social Belen Rodriguez ha replicato contro chi l’ha criticata per il make up troppo intenso utilizzato durante il suo debutto a Le Iene.

Belen Rodriguez è stata travolta da una valanga di critiche per il look da lei sfoggiato durante il suo debutto a Le Iene e, in particolare, per il make up che, secondo qualcuno, sarebbe stato troppo pesante. “Prometto che nella prossima puntata de Le Iene mi trucco di meno“, ha dichiarato nelle sue stories la showgirl argentina cercando di mettere a tacere le polemiche.

Belen Rodriguez replica alle critiche

Sui social una valanga d’insulti ha travolto Belen Rodriguez: in molti infatti avrebbero trovato fuori luogo il make up da lei sfoggiato durante la prima puntata de Le Iene e il suo look in forte contrasto con la divisa che di solito gli inviati del programma sono soliti indossare. La showgirl argentina ha replicato via social, precisando che in futuro non sfoggerà più lo stesso tipo di make up durante il programma.

Nella prima puntata dello show Belen Rodriguez si è confessata a cuore aperto svelando anche alcuni retroscena della sua vita privata e sul suo discusso – e non confermato – ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

