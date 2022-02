Guendalina Tavassi ha replicato contro chi l’ha criticata perché prenderà parte all’Isola dei Famosi lasciando soli i figli in un momento particolarmente delicato.

Nei giorni scorsi Guendalina Tavassi si è sfogata contro chi l’ha accusata di aver “mandato in carcere” l’ex marito, Umberto D’Aponte, che ha violato un ordine restrittivo nei suoi confronti. Ora che Guendalina ha svelato che sarà all’Isola dei Famosi 2022, si è trovata a dover replicare anche contro coloro che l’hanno accusata di non pensare ai figli in un momento così particolare.

“Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante […]. Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli”, ha replicato via social l’influencer.

Guendalina Tavassi: replica alle critiche

Guendalina Tavassi ha accettato di partecipare all’Isola dei Famosi insieme a suo fratello, Edoardo Tavassi, e ha replicato contro coloro che l’hanno accusata di lasciare da soli i suoi figli in un momento particolarmente delicato. Il padre dei ragazzi, Umberto D’Aponte, è stato condotto in carcere perché avrebbe usato violenza sulla stessa Guendalina. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

