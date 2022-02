Federica Pellegrini è stata avvistata durante una cena romantica a Milano con il futuro marito, Matteo Giunta.

L’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta procede a gonfie vele: i due sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiavano baci e sguardi complici in un noto ristorante di Milano. La coppia ha smesso di nascondersi dopo che, durante l’estate 2021, ha pubblicamente annunciato la relazione (che, in realtà, andava avanti dal 2018). Nel 2023 sono attese le loro nozze.

Federica Pellegrini: l’amore per Matteo Giunta

Federica Pellegrini è più innamorata che mai e presto convolerà a nozze con Matteo Giunta. La cerimonia però, con tutte le probabilità, si terrà nel 2023: “Il mio sogno è celebrare il matrimonio in primavera e non ci sono proprio le condizioni per riuscirci, nel 2022”, ha confessato a Oggi la Divina che, a causa della pandemia, ha preferito rinviare la data del suo matrimonio a quando le condizioni legate alla pandemia lo permetteranno.

Nel frattempo lei e Matteo Giunta penseranno ad avere insieme un bambino? Sulla questione al momento tutto tace. “Fino all’Olimpiade era impossibile pensare a una cosa del genere ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”, ha ammesso la campionessa.

