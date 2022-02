Al Bano Carrisi e sua figlia Romina Jr sarebbero stati paparazzati mentre avevano una lite in strada a Roma.

La relazione tra Al Bano Carrisi e sua figlia Romina Jr non è mai stato delle più semplici: lei ha ammesso di non sentirsi capita dal padre mentre lui ha confermato che il loro rapporto sarebbe stato segnato dalla scomparsa di Ylenia (sorella maggiore di Romina) e dal divorzio del cantante e Romina Power. Il settimanale Nuovo ha fatto sapere che i due avrebbero un’accesa discussione in strada a Roma ma al momento non sono chiari i motivi dell’alterco.

Albano Carrisi

Al Bano Carrisi: il rapporto con la figlia Romina

A causa di alcune divergenze con la famiglia, Romina Jr ha deciso di partire per gli Stati Uniti ancora giovanissima per tentare di cercare se stessa e la propria strada. Una volta rientrata in Italia però, sembra che l’attrice e poetessa non sia riuscita ad appianare del tutto le sue divergenze col padre Al Bano, con cui avrebbe avuto delle discussioni.

“Lui dice che è un grande psicologo, secondo me la prima caratteristica di uno psicologo è ascoltare. Lui invece cerca di sempre di trovare soluzioni. Te lo posso dire? Papà, parlando molto seriamente non credo di essere mai stata capita da te. Io non mi sono mai sentita compresa da te”, ha dichiarato lei quando è stata ospite a Oggi è un altro giorno insieme al padre Al Bano.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG