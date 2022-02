Secondo Chi, Michelle Hunziker sarebbe stata “tagliata fuori” dalla sfilata di Elisabetta Franchi a causa del suo addio a Tomaso Trussardi.

La separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi continua a far discutere e adesso a rilanciare nuove indiscrezioni sull’addio tra i due ci ha pensato Chi, che ha fatto sapere che Elisabetta Franchi – a causa dell’amicizia di lunga data che la lega al collega imprenditore – avrebbe deciso di tagliare lo spazio da lei riservato a Michelle Hunziker durante la Fashion Week di Milano. La notizia sarà vera?

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: la sfilata di Elisabetta Franchi

Secondo indiscrezioni Michelle Hunziker avrebbe dovuto prendere parte a uno spazio della Fashion Week dedicato ai prodotti di Elisabetta Franchi ma poi – forse a causa del suo addio a Trussardi – la celebre stilista avrebbe deciso di escluderla. La notizia sarà vera? Al momento sulla questione non vi sono certezze e Michelle Hunziker ha sempre sottolineato che lei e l’ex marito avrebbero mantenuto buoni rapporti nonostante abbiano deciso di prendere strade separate.

Dal canto suo Tomaso Trussardi ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro l’ex marito della showgirl, Eros Ramazzotti, e non ha nascosto di essere infelice per come siano andate le cose tra lui e la madre delle sue due figlie, Sole e Celeste.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG