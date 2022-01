Tomaso Trussardi contro Eros Ramazzotti: “Stia al suo posto, ci ha mancato di rispetto”

Dopo l’addio a Michelle Hunziker Tomaso Trussardi ha scagliato una frecciatina contro Eros Ramazzotti, che sarebbe stato vicino alla showgirl nel periodo che ha preceduto la separazione dal famoso imprenditore.

Tomaso Trussardi contro Eros Ramazzotti

Al Corriere della Sera Tomaso Trussardi ha confessato i retroscena della sua dolorosa separazione da Michelle Hunziker e ha lanciato una stoccata contro Eros Ramazzotti, che nelle ultime settimane ha svelato di esser stato vicino alla showgirl durante questo momento particolarmente difficile.

“Oggi so che dice di volerla aiutare a superare la negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto”, ha tuonato l’imprenditore, e ancora: “Già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante un’intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”.

Trussardi: la rottura

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sarebbero lasciati pacificamente ma l’imprenditore ha confessato di non essere affatto felice per come siano andate le cose e ha ammesso che la showgirl sarebbe la donna che ha amato di più nel corso della sua vita.

“Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in forma diversa”, ha ammesso, e ancora: “Quando ci siamo fidanzati e sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci”.