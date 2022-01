Emma Marrone: “Vorrei un fidanzato sano di mente”

Emma Marrone ha confessato a Maria De Filippi (sulle pagine di D di Repubblica) quali sarebbero stati i successi da lei raggiunti fino ad ora e cosa le mancherebbe per essere davvero felice.

Emma Marrone: l’amore

All’amica Maria De Filippi Emma Marrone ha confessato a cuore aperto il suo “viaggio” verso il successo, da quando era una semplice allieva di Amici fino a quando è diventata una delle cantanti più famose d’Italia. La Marrone ha anche rivelato che l’unica cosa che le mancherebbe per avere una vita altrimenti perfetta sarebbe un fidanzato “sano di mente”.

“Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita. In sintesi: una casa ce l’ho, una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”, ha dichiarato la cantante. L’ultima relazione sentimentale a lei attribuita è stata quella con l’ex pugile Nikolai Danielsen, ma nessuno dei due ha mai rotto il silenzio in merito alla vicenda (nonostante siano stati avvistati insieme più volte durante il 2020).