Valeria Marini: “Voglio ancora diventare madre, ho pensato a come fare”

Valeria Marini è tornata a parlare del suo desiderio di maternità e ha confessato a Verissimo di aver pensato a un modo che possa permetterle di avere presto un figlio.

Valeria Marini: il desiderio di maternità

Nonostante le tante storie d’amore vissute nel corso della sua vita Valeria Marini non ha mai trovato la persona giusta con cui realizzare il sogno di avere un figlio e, a Verissimo, la showgirl ha confessato ancora una volta quanto il suo desiderio di diventare madre sia forte. All’amica Silvia Toffanin la showgirl stellare ha anche svelato di aver ragionato su un modo che possa consentirle di avere un bambino e ha dichiarato di non volerlo confessare pubblicamente per scaramanzia.

“Ci ho pensato, ma non lo dico per scaramanzia. Quando si concretizzerà, verrò da te a dirtelo”, ha affermato la showgirl, che oggi sarebbe single. Nell’ultimo anno Valeria Marini è stata legata a Gianluigi Martino (con cui la liaison è tristemente naufragata) ed ha subìto un delicato intervento a causa di una patologia a un occhio. Oggi la showgirl è tornata ad essere in gran forma e non vede l’ora di realizzare il suo sogno di maternità. In futuro riuscirà a trovare la persona giusta con cui realizzare questo sogno?