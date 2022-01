Taylor Mega ha posato con un bikini rosso fiamma sulla neve di St. Moritz e sui social ha fatto il pieno di like tra i fan, rimasti a bocca aperta difronte alle sue curve da capogiro.

Taylor Mega in bikini a St. Moritz: le foto

Taylor Mega non si smentisce mai e ancora una volta, attraverso i social, ha fatto il pieno di like con un bikini bollente. La bionda influencer ha posato sulla neve di St Moritz con uno striminzito costume color rosso fiamma e tra i fan il successo è stato assicurato: la foto ha rapidamente fatto il pieno di like.

La vita privata dell’influencer

Oggi l’ex fidanzata del rapper Tony Effe sarebbe single: lei e il leader della Dark Polo Gang hanno vissuto un’intensa storia d’amore durante il 2020, ma da mesi a questa parte Taylor non è stata avvistata in compagnia di nessuna nuova fiamma. L’influencer è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma in passato le sono state attribuite numerose liaison con personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo (tra cui l’imprenditore Flavio Briatore, ma anche il milionario iraniano Hormoz Vasfi). Il 2022 le regaleràuna nuova importante storia d’amore? Staremo a vedere!