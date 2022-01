Giulia De Lellis, il compleanno è in stile Gatsby: il party esclusivo

A causa della sua positività al Coronavirus Giulia De Lellis si è trovata a festeggiare il suo compleanno in ritardo ma ha rimediato con un party esclusivo in stile Grande Gatsby. Alla festa non potevano mancare i suoi migliori amici e il suo fidanzato, Carlo Gussali Beretta.

Giulia De Lellis: il compleanno in stile Gatsby

Giulia De Lellis ha festeggiato il suo 26esimo compleanno con un party esclusivo al St Regis (prestigioso hotel della Capitale). All’evento hanno partecipato gli amici più intimi dell’influencer e il fidanzato Carlo, con cui fa coppia fissa ormai da quasi due anni. La festa è stata organizzata in grande stile e per l’occasione l’influencer ha abbinato il suo look al tema del party (ispirato al Grande Gatsby) e ha indossato pantaloncini in seta bianca, boa di piume e guanti di velluto.

Le foto hanno fatto il pieno di like sui social, e lei ha svelato: “La location era una sala privata (…) Volevo regalare alle mie persone del cuore una serata leggera dopo questi ultimi anni”.

Qualche settimana fa l’influencer era risultata positiva al coronavirus e per questo si era trovata a dover festeggiare il giorno del suo compleanno da sola a casa in completo isolamento.