Giulia De Lellis positiva al Covid: “Mi manca la mia famiglia”

Giulia De Lellis, risultata positiva al Coronavirus alcuni giorni fa, ha confessato ai suoi fan quali sarebbero le sue condizioni e ha rivelato di sentire in particolare modo nostalgia della sua famiglia. L’influencer è risultata positiva al virus dopo alcuni tamponi rapidi (tutti risultati negativi) e un tampone molecolare. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti e lei stessa ha rivelato ai fan di essere solamente molto stanca:

“Vi do finalmente il buongiorno dopo due, tre giorni, forse quattro ho perso il conto, rinchiusa, dove non è che sono stata malissimo, ringraziando il Signore non ho avuto nulla di grave è stata più la forte debolezza, che ho ancora, infatti faccio anche fatica a parlare mi viene il fiatone, anche a parlare un pop’ di tachicardia, credo sia normale anche quella. Ho avuto mal di testa, essenzialmente l’unico fastidio grande, oltre un po’ le ossa, è stato il mal di testa, però mi reputo molto molto fortunata”, ha confessato via social Giulia De Lellis, e ancora (in merito ai genitori): “Non avrei comunque potuto vederli, ma sapere che qualsiasi cosa fosse successa, avrei aperto la porta e me li sarei trovati accanto, mia mamma, mia sorella, mi è mancato tantissimo”.

Come lei, nei giorni scorsi, anche Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Coronavirus e sono stati costretti a trascorrere il Capodanno in isolamento domiciliare.