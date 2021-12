Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid-19 (video)

Nelle scorse ore, attraverso una serie di Instagram Stories, sui rispettivi profili social, Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid-19. Il cantante e la moglie si sono mostrati con le mascherine FFP2 per tutelare i figli, al momento, risultati negativi.

Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri: ieri abbiamo fatto il molecolare, il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo positivi, i bambini non si sa come sono negativi, per ora, motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno.

La coppia, in queste settimane in cui la variante Omicron sta contagiando una parte sostanziosa della popolazione italiana, ha cercato di seguire scrupolosamente le indicazioni governative. Il virus, però, in questo caso, ha avuto la meglio. L’influencer ed il marito, attualmente, stanno osservando la quarantena. Ad oggi, entrambi risultano asintomatici:

Non possiamo mantenere una distanza più di tanto con i bambini dovendoli accudire. È una situazione un po’ così. Per fortuna siamo asintomatici, stiamo tutti bene. La nostra priorità è che i bambini stiano bene e speriamo che continuino così. So che molti di voi sono nella stessa situazione, teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda.

Solo pochi giorni fa, i Ferragnez sono dovuti rientrare a Milano dalle Dolomiti per un piccolo problema di salute della piccola Vittoria:

Leo non stava bene ieri aveva la febbre oggi non ce l’ha più ha solo la tosse però se l’è presa la Vitto. Sono entrambi negativi però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali.