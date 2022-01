Cristiano Malgioglio dice no al programma di Barbara D’Urso: “Ho altri impegni”

Cristiano Malgioglio ha svelato di aver dovuto declinare l’invito di Mediaset e Barbara D’Urso per La Pupa e il Secchione e viceversa, di cui avrebbe dovuto essere uno dei nuovi giudici. Il paroliere più famoso della tv ha specificato di essere grato per l’offerta ma di aver dovuto rinunciare per via di altri impegni: “Non parteciperò alla Pupa e il Secchione. Mi avevano contattato ma ho dovuto purtroppo declinare l’invito, perché ho altri progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma, che per altro ritengo molto bello e divertente. Ringrazio di cuore Mediaset e Barbara per l’invito, ma come ho detto ho altri progetti nel mio futuro professionale. In bocca al lupo a chi lo farà”, ha precisato.

Secondo indiscrezioni al posto di Malgioglio potrebbero subentrare come giudici del programma Simona Izzo e Antonella Elia, ma sulla questione al momento non vi sono ancora conferme. Ancora non è chiaro inoltre quando il programma dovrebbe prendere il via, quel che è certo è che la conduzione sarà affidata a Barbara D’Urso (rimasta “orfana” di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso). La conduttrice al momento non si è ancora espressa sulla conduzione, ma in tanti sono in attesa di conoscere i nuovi dettagli sul programma