Emma Marrone in barca con il modello norvegese Nikolai Danielsen

Di Marcello Filograsso venerdì 21 agosto 2020

La cantante salentina si trovava a Capri in vacanza prima di tornare in radio con il singolo "Latina"

Pare che non ci siano dubbi sulla nascita di un nuovo amore tra la cantante salentina Emma Marrone, vincitrice di Amici e trionfatrice a Sanremo 2012 e il modello norvegese Nikolai Danielsen. I due avevano pubblicato sui loro profili Instagram delle Stories ambientate a Capri, ma ora ci si sono messi in mezzo anche i paparazzi.

Diva e Donna ha immortalato i due in barca mentre si scambiavano reciprocamente baci, abbracci e massaggi, lasciando quindi poco spazio alle perplessità. Sicuramente un periodo di relax per la cantante che l'anno scorso ha dovuto interrompere la carriera per un tumore all'utero.

Emma Marrone sta per tornare nelle radio con il singolo Latina, mentre da metà settembre la vedremo nell'inedita esperienza di giudice a X Factor con Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Foto: account Instagram Nikolai Danielsen