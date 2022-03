Attraverso i social Vittorio Sgarbi ha fatto una tenera dedica a sua figlia, la bellissima Evelina Sgarbi.

Vittorio Sgarbi, da sempre estremamente riservato in merito alla sua vita privata e al suo rapporto con i figli, ha deciso per la prima volta di dedicare un messaggio a sua figlia Evelina e sui social ha postato alcune foto della splendida ragazza. “Evelina si sposa con la Natura”, ha scritto il critico d’arte nel suo post via social.

Vittorio Sgarbi: il messaggio alla figlia Evelina

Vittorio Sgarbi ha sempre definito Evelina la figlia “con il carattere più simile al suo” e, nelle ultime ore, il critico d’arte ha voluto dedicare un post alla splendida ragazza, che ha posato in abiti eleganti per un servizio fotografico. Le sue foto hanno fatto il pieno di like e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla figlia di Vittorio Sgarbi, che studia design all’Istituto Marangoni di Milano e, come suo padre, sarebbe un’appassionata del mondo dell’arte.

Evelina ha due fratelli: Alba e Carlo, che sono stati riconosciuti solo in un secondo momento dal padre Vittorio. “Evelina l’ho riconosciuta subito senza problemi; con Alba invece ho dovuto aspettare, pur volendo riconoscerne la paternità e assumermi le responsabilità del caso: sua madre infatti aveva un marito. Ora invece porta il mio cognome. Non che mi diverta nel ruolo di padre, visto che sono un uomo ‘anaffettivo’; tuttavia, non posso che essere orgoglioso dei miei figli”, ha dichiarato il critico d’arte a Il Corriere della Sera.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG