Terminato il GF Vip 6 Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono allontanati insieme dagli studi tv.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sono più felici che mai di poter vivere finalmente il loro amore lontano dalle telecamere: dopo la finale del GF Vip i due si sono allontanati dagli studi con la stessa macchina e il nuotatore ha scritto una tenera dedica alla fidanzata, che si è mostrata insieme a lui attraverso le stories via social. “Ti amo”, ha scritto Bortuzzo, che non ha fatto segreto di voler vivere l’amore per Lulù lontano dalle telecamere.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: l’amore

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono più innamorati che mai e hanno finalmente potuto riabbracciarsi dopo la fine del GF Vip. Il nuotatore si era ritirato anticipatamente dal programma a causa di alcuni controlli legati alle sue condizioni di salute, e la principessa etiope era rimasta all’interno del reality show sperando di poter conquistare la vittoria (che è stata invece ottenuta da sua sorella Jessica).

Una volta uscita dal programma Lulù ha finalmente riabbracciato Manuel ed è tornata a casa insieme a lui. La storia tra i due è destinata a durare? In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

