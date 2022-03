Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti per convolare a nozze e a Firenze hanno acquistato le loro fedi.

Attraverso i social Beatrice Valli ha aggiornato i fan sui preparativi per le sue nozze con Marco Fantini: nelle scorse ore i due hanno acquistato le fedi al cui interno hanno fatto incidere i loro nomi e quella che sarà la data delle loro nozze (che si terranno a Capri il 29 maggio 2022). Ai fan dei social Beatrice ha raccontato: “Abbiamo scelto delle fedi molto classiche perché è quello che ci rappresenta. In più ci piacciono le cose molto semplici”.

Beatrice Valli e Marco Fantini: le fedi nuziali

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono mostrati via social dopo aver acquistato le fedi nuziali per le loro nozze. I due hanno scelto di sposarsi il 29 maggio, una data simbolica perché, proprio il 29 maggio di 8 anni fa, avvenne la scelta di Marco Fantini a Uomini e Donne e l’inizio della loro storia d’amore (da cui sono nate due figlie, Bianca e Azzurra). La proposta di nozze è avvenuta nel 2019 ma poi, per ragioni legate alla pandemia da Coronavirus, la coppia era stata costretta a rinviare la data del grande giorno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG