Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip: la lettera di Lulù Hailé Selassié

Manuel Bortuzzo è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6 e a sorpresa la sua fidanzata, Lulù Hailé Selassié, gli ha scritto una romantica lettera che potrà portare con sé fuori dalla Casa.

Manuel Bortuzzo lascia il GF Vip

Come già anticipato nei giorni scorsi il 24 gennaio Manuel Bortuzzo lascerà la casa del GF Vip 6 (per motivi di salute). Durante le ultime ore trascorse insieme al nuotatore Lulù Hailé Selassié gli ha consegnato una lettera per ricordargli tutto il suo amore. Bortuzzo, quasi commosso, ha risposto alla ragazza confermandole di essere innamorato di lei:

“Ti sei ricordata le parole che ti ho detto tanto tempo fa, che per stare con te bisognava appassionarsi a te per quella che sei, e allora sei la mia passione più grande. La mia bambina, quanto ti amo… Però anche una grande donna. Pensa siamo già uniti e legati così, pensa cosa saremo poi.. quanto sarà bello. Condividere la vera vita con la persona che ami davvero e che ti ama davvero, io lo sento dentro, non l’ho mai provato prima, lo sento che sarà stupendo”, ha detto il nuotatore, intimando alla ragazza di continuare con coraggio (e senza di lui) la sua avventura nella casa più spiata d’Italia.

I due sembrano intenzionati a proseguire la loro storia anche dopo la fine del programma e in tanti si chiedono se davvero le cose tra i due proseguiranno anche al di fuori del reality show.