Elena Santarelli, lo sfogo contro i rifiuti a Roma: “Topi e gabbiani faranno selfie con voi”

Attraverso i social Elena Santarelli ha pubblicato una serie di stories con cui ha tuonato contro l’incuria in cui sarebbero state lasciate alcune strade della Capitale a causa dei rifiuti.

Elena Santarelli: i rifiuti a Roma

Come altre celebrità anche Elena Santarelli ha tuonato contro lo stato in cui si troverebbero alcune delle strade della Capitale, con i rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti e i topi e i gabbiani che banchetterebbero con la spazzatura. “Venite pure a visitare Roma…così pulita.. i topi e i gabbiani fanno selfie con voi”, ha scritto la showgirl nelle sue stories via social, e – taggando il comune di Roma – ha aggiunto: “Il resto si sa.. non cambia la musica. A te cittadino che butti il tappeto li… senza parole!”. In tanti hanno manifestato alla showgirl di essere d’accordo con lei su quanto affermato in merito alle condizioni in cui si troverebbero alcune strade di Roma e, come lei, alcuni mesi fa anche Claudia Gerini aveva affidato ai social un suo sfogo per l’incuria presente nella Capitale.

Elena Santarelli: la vita privata

Elena Santarelli sta vivendo un momento roseo della sua vita privata: lei e Bernardo Corradi possono finalmente godere un po’ di meritata serenità dopo che per anni hanno combattuto contro la malattia del figlio Giacomo (finalmente guarito dal cancro).