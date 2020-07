Elena Santarelli: "Mio marito Bernardo Corradi? Più invecchia, più è bono. Piace anche agli uomini"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 luglio 2020

Elena Santarelli moglie felice ed innamorata del marito Bernardo Corradi

Elena Santarelli, nel nuovo numero di 'Chi', in edicola questa settimana, è stata paparazzata assieme al marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta durante una giornata al mare a Sabaudia. La coppia di genitori è apparsa felice e raggiante. I problemi di salute del figlioletto, ad oggi, sono solo un lontano ricordo:

"E' studioso e questo conta molto nella nostra famiglia: a Giacomo, per un voto basso, non abbiamo mai risparmiato rimproveri e punizioni nemmeno quando non stava bene. Purtroppo ama i videogames. Anzi mi correggo 'ama troppo' i videogames: ma ahimè è la sua generazione, vittima di giochi e di consolle. Il lockdown, poi, ha favorito questo 'hobby' perché in casa era dura far passare il tempo. Ma, adesso, nella vita reale, ha imparato a surfare ed è molto bravo. A bassa voce vorrei confessare che sono felice: lo dico ma il tono è lieve".

La showgirl, al momento, però, non sembra intenzionato ad allargare nuovamente la famiglia con l'arrivo della cicogna:

"Per ora la vita ha fermato la corsa verso nuove vite: ci stiamo rialzando"

Dopo tanti anni di matrimonio, l'opinionista di 'Italia sì' è ancora innamorata del papà dei suoi due gioielli:

"Lo sposerei altre mille volte. Ma quanto è bello? Più invecchia, più è bono. E piace anche agli uomini: al mare ogni tanto succede che riceva complimenti sinceri dai maschi che passano. Ed io sorrido orgogliosa".