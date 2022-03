Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale e sarebbe a rischio la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione.

A causa di una crisi allergica (dovuta agli acari della polvere) Paola Caruso è stata ricovera in un ospedale romano. La showgirl stata trascorrendo la quarantena preventiva in un hotel della Capitale in vista della sua partecipazione a La Pupa e il Secchione, al via dal 15 marzo. Al momento non è dato sapere se le sue condizioni siano migliorate e se riuscirà a prendere parte al programma.

Paola Caruso

Paola Caruso in ospedale

Paola Caruso è stata scelta come concorrente de La Pupa e il Secchione 2022, sotto la conduzione di Barbara D’Urso. A causa di un grave attacco allergico la showgirl è stata costretta a chiamare l’ospedale, dove è stata ricoverata. Lei stessa si è mostrata da una barella con flebo al braccio e ha spiegato ai fan: “Non respiravo più!”.

Al momento non è dato sapere se Paola Caruso riuscirà a prendere parte a La Pupa e il Secchione, che prenderà il via dal 15 marzo. Sui social in tanti hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto alla showgirl, che al momento non ha fornito altre delucidazioni in merito alle sue condizioni di salute.

