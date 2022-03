Soleil Stasi è uscita dalla casa più spiata d’Italia da qualche giorno ma insieme ad Alex Belli continuano a far parlare di loro. Spunta un curioso dettaglio sul ciondolo regalato a Soleil in puntata.

Soleil Stasi e Alex Belli sono stati i protagonisti di questa edizione del Grande fratello, che sta giungendo al termine. Anche se sono usciti dalla casa continuano a far parlare di loro. Durante l’ultima puntata del programma, andata in onda giovedì scorso, Alex Belli ha regalato a Soleil una catenina con un ciondolo, contenente la “formula dell’amore”, l’equazione di Dirac.

Ma Alex Belli dentro la casa del GF Vip aveva regalato una collanina anche a Delia Duran. Inizialmente si era pensato che le collanine regalate alle due donne fosse totalmente identiche. Ma ora è spuntato un nuovo dettaglio, una semplice differenza che renderebbe i due regali diversi tra di loro. Il ciondolo di Delia infatti, oltre alla formula dell’amore avrebbe inciso un cuore. Una piccola differenza che però da un significato diverso ai due ciondoli. La formula con il cuore rappresenterebbe l’amore, che Alex Belli prova per sua moglie, mentre il ciondolo di Soleil senza il cuore, l’amicizia.

Il terzo ciondolo regalato all’amica Stella

Il dettaglio dei ciondoli regalati a Delia Duran e Soleil Stasi, è stato argomento di discussione ieri pomeriggio durante una puntata di Pomeriggio 5, dove erano ospiti Katarina Raniakova e Stella Starlite, rispettivamente ex moglie e migliore amica di Alex Belli. Quest’ultima come ha sempre fatto in questi ultimi mesi, ha preso le difese dell’amico, dichiarando che il ciondolo regalato da Alex ha un significato speciale riservato a pochi intimi. Stella ha poi affermato che anche lei ha ricevuto da Alex la stessa collanina. “Io ce l’ho senza cuoricino. Ne ha fatte fare quattro. Due col cuoricino, una per lui e una per Delia e due senza cuoricino che significa amicizia, una per me e una per Soleil” ha detto Stella nello studio di Pomeriggio 5.

