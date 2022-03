A pochi giorni dalla nascita di sua figlia Sole, Georgette Polizzi ha raccontato di aver avuto un attacco di panico durante il parto.

Attraverso le sue stories via social Georgette Polizzi ha voluto raccontare ai fan i retroscena del suo parto e della nascita della prima figlia, Sole. La stilista soffre infatti di sclerosi multipla e durante il cesareo programmato avrebbe vissuto sensazioni simili alla malattia che l’hanno portata ad avere un attacco di panico. “La mia mente mi ha riportato indietro, non mi stavo godendo il parto. Le ostetriche hanno cercato di calmarmi, è stato terrificante, non ho ricordi belli del fatto che Sole stava venendo al mondo, ho ricordi veramente brutti”, ha dichiarato Georgette.

Georgette Polizzi: il parto

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati genitori di una bambina, la piccola Sole. A pochi giorni dal parto Georgette ha confessato via social di aver vissuto con terrore il momento del parto perché sarebbe stata colta da un vero e proprio attacco di panico.

In passato infatti la Polizzi ha scoperto di soffrire di sclerosi multipla, e gli affetti dell’anestesia l’hanno portata a rivivere le stesse sensazioni della malattia. In seguito alla nascita della sua bambina sarebbe riuscita a tranquillizzarsi: “Quando l’ho sentita piangere mi sono ripresa”, ha concluso. Lei e il marito sono più felici che mai e sui social hanno annunciato la nascita della piccola Sole con una tenera foto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG