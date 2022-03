Dopo la sua esperienza al GF Vip 6 Katia Ricciarelli ha confessato di non aver sentito ancora il suo ex marito, Pippo Baudo.

A quanto pare ci sarebbe aria di lite tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: ospite a Verissimo la tenore ha confessato che non avrebbe ancora sentito il suo ex marito, che al reality show di Signorini si è rifiutato di apparire in qualità di ospite per farle una sorpresa. Nel salotto tv di Silvia Toffanin Katia Ricciarelli ha ammesso di non aver telefonato al famoso conduttore per paura del suo giudizio in merito alla sua partecipazione al reality show:

“Non credo che fosse tanto d’accordo…ma io sono sempre stata abituata a fare quello che volevo. Poi se ho sbagliato ho sbagliato a causa mia, per cui non devo dare la colpa a nessuno”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Adesso per questa cosa del Grande Fratello ho paura di chiamarlo”.

Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli: il rapporto con Pippo Baudo

Dopo il clamoroso addio nel 2004, Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono riusciti a trovare il modo di avere rapporti pacifici ma a quanto pare la cantante lirica non ha telefonato all’ex marito dopo la sua partecipazione al GF Vip 6 per paura di un suo giudizio negativo (il conduttore ha infatti rifiutato di recarsi come ospite al programma).

Katia Ricciarelli ha sottolineato di essere una donna libera e di fare ciò che vuole, mentre in passato su Pippo Baudo ha dichiarato a La vita in diretta: “Ho vissuto momenti bellissimi ma succede di separarsi. Per me non è il primo amore che non si scorda mai, ma l’ultimo. Gli voglio bene, avrei dovuto dirglielo anche in passato”.

