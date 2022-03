Stefano De Martino si è confessato a cuore aperto a Domenica In in merito all’ipotesi di diventare padre per la seconda volta.

Stefano De Martino non ha ancora confermato le voci in merito al suo presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez ma a Domenica In ha affermato di non escludere in futuro l’idea di avere un secondo bambino (dopo Santiago, nato 8 anni fa proprio dall’amore con la showgirl). “Avendo già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Ma non lo escludo, ho iniziato così presto”, ha dichiarato De Martino al salotto tv di Mara Venier.

Stefano De Martino

Stefano De Martino: il desiderio di un secondo figlio

A Domenica In Stefano De Martino ha confessato di non escludere in futuro di avere un altro bambino e in tanti si chiedono se sarà Belen a regalargli per la seconda volta la gioia di diventare genitore. La showgirl durante l’estate 2021 ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì, insieme all’ex fidanzato Antonino Spinalbese. A seguire si è vociferato che lei e De Martino fossero tornati insieme, ma per il momento i due hanno preferito non confermare né smentire la notizia.

