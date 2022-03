Ilary Blasi ha scagliato una frecciatina alla Ventura, che aveva espresso solidarietà a lei e Totti per la presunta fine delle loro nozze.

Di recente si è vociferato che Ilary Blasi e Francesco Totti fossero in crisi e la conduttrice Simona Ventura aveva espresso pubblicamente solidarietà alla coppia in merito alla vicenda. Ilary Blasi – che nel frattempo ha fermamente smentito di essere in crisi con suo marito – non ha digerito l’intromissione della collega, e in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha scagliato una frecciatina nei suoi confronti: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”, ha tuonato.

Ilary Blasi

Ilary Blasi contro Simona Ventura

Ilary Blasi si è sfogata contro la valanga di notizie sul suo conto e su quello di suo marito, Francesco Totti, e in particolare si è scagliata contro Simona Ventura, che ha condiviso il rumor e ha espresso la sua solidarietà a lei e al marito.

“Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!! Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia”, aveva scritto la conduttrice in un post condiviso via social.

